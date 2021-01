Spezia, Piccoli: "Abbiamo giocato una grande partita, purtroppo non è arrivato il gol"

vedi letture

Lo Spezia porta a casa un punto dal confronto contro il Torino e prosegue la striscia di risultati utili. Una prestazione, quella dei liguri, tutta grinta e coraggio che ha messo in mostra diversi giovani interessanti come l'attaccante Roberto Piccoli che, ai microfoni di Sky Sport, esalta la prestazione dei suoi. "Sono soddisfatto per la prestazione della squadra, abbiamo fatto una grande partita. L'occasione del primo tempo? Pensavo di aver fatto gol, ha fatto una grande parata Sirigu sia su me che su Gyasi", le sue parole.

Pensavi di essere sostituito dopo l'espulsione?

"Dipende dal mister, era una decisione difficile da parte sua. Mi avesse tolto avrei accettato la sua scelta, lo ringrazio per non averlo fatto".

Il Torino era più sottopressione rispetto a voi?

"In dieci siamo stati molto solidi, abbiamo difeso con la giusta attenzione per ripartire velocemente per far male. Non è arrivato il gol che avrebbe coronato questa grande partita".

Cosa significa crescere nel settore giovanile dell'Atalanta?

"Dà tanto sia sotto l'aspetto tecnico che umano, ti fanno capire l'importanza del lavoro settimanale. Ringrazio l'Atalanta per questo".