Spezia, Piccoli al 45': "Nel secondo tempo dobbiamo aumentare il nostro ritmo"

Roberto Piccoli, attaccante dello Spezia, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport all’intervallo della sfida contro il Cagliari: “Dobbiamo aumentare il nostro ritmo nella ripresa per mettere in difficoltà gli avversari. L'azione in cui ho sfiorato il gol? Potevo avanzare ancor di più prima di effettuare il tiro. Per sbloccare questa partita, nel secondo tempo, dobbiamo cogliere i momenti chiave”.