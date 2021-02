Spezia, Platek non cambierà niente almeno fino all'estate: confermati tutti gli attuali ruoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo proprietario dello Spezia Platek non ha previsto immediati cambi nel management e nei principali ruoli del club. Il manager è già al lavoro sui piani futuri, ma con la squadra in lotta per la salvezza e un rendimento comunque in linea con le aspettative, non c'è l'intenzione di entrare a gamba tesa e gli eventuali nuovi innesti o avvicendamenti arriveranno solo a stagione conclusa.