Spezia salvo, il presidente Chisoli: "Impresa, non miracolo. Italiano? Spero rimanga"

Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha commentato la salvezza raggiunta contro il Torino: "E' un sogno che non era previsto. E' stata una grande impresa, non un miracolo. Più grande soddisfazione per la promozione dello scorso anno o per la salvezza di oggi? Difficile scegliere, sono due gioie grandissime ma forse quest'anno era più difficile. Siamo felicissimi. Io qua anche il prossimo anno? Non abbiamo parlato, faremo il punto a fine campionato. Io sono affezionato allo Spezia, mi piacerebbe proseguire il lavoro ma ora festeggiamo. Il futuro di Italiano? Non so, lui è affezionato allo Spezia, ha ancora un contratto con noi. Parlerà con la proprietà ma noi tutti speriamo che rimanga".