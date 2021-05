Spezia salvo, il Sindaco: "Meluso ha costruito un team pazzesco. Grazie infinito a Italiano"

vedi letture

Il sindaco di La Spezia Pierluigi Perrachini ha parlato a Il Secolo XIX dopo la salvezza degli uomini di Italiano: "Nessuna scaramanzia o gesto portafortuna. Neanche durante questa sfida contro il Torino che era una vera finale salvezza per rimanere in Serie A. Ho sempre avuto fiducia nel tecnico e nella squadra. Meluso? Ha fatto un vero miracolo. Ha costruito un team pezzo dopo pezzo con competenza e professionalità. Questa squadra si è dimostrata un gruppo vero e molto tenace. Io ho seguito tutte le partite. Non ne ho persa una come faccio da anni e posso dire con cognizione di causa che lo Spezia sia un squadra vera. I risultati lo hanno certificato. Il grazie infinito a Italiano allenatore con la A maiuscola che lo scorso anno ha fatto un capolavoro e quest'anno lo ha bissato in modo straordinario in un campionato difficilissimo e di alto profilo tecnico come la nostra Serie A. Una persona capace e che conosce molto bene il calcio".