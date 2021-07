Spezia, si monitora il difensore Holm. Ma prima deve uscire un terzino destro

In attesa di Thiago Motta, lo Spezia sta monitorando vari profili per rinforzare la rosa, al momento ridotta all'osso con meno di venti elementi da portare in ritiro. La Nazione racconta di un forte interesse del dg Riccardo Pecini per il difensore del Sonderiyske, la squadra del gruppo Platek, Emil Holm. 21enne terzino destro, Holm è uno dei nomi nuovi per la fascia, come quello dello scandinavo Lindstrom, ma al momento la priorità dei liguri è cedere almeno uno dei terzini già presenti in rosa, Vignali, Ferrer o Jacopo Sala, che non fa parte dei piani della società.