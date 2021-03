Spezia, super Piccoli vuole l'Under 21: "Ci avevo fatto un pensierino. Aspetto una chiamata"

vedi letture

A segno contro il Cagliari, Roberto Piccoli si dimostra un fattore e un cecchino per lo Spezia. E' il miglior calciatore della Serie A per rapporto tiri/gol, tra quelli che hanno calciato almeno 10 volte verso la porta avversaria. Numeri che potevano valere la chiamata dell'Under 21 di Paolo Nicolato, che invece non è arrivata. "Ci avevo fatto un pensierino. Aspetto una chiamata - dice il classe 2001 a Sky Sport nel post-partita - e cercherò di farmi trovare pronto se la Nazionale mi chiamerà. Se non lo farà vorrà dire che dovrà fare ancora di più per farmi convocare".

Clicca QUI per leggere l'intervista integrale!