Spezia, Terzi al 45': "Ci aspetto un secondo tempo più duro rispetto al primo"

Lo Spezia chiude il primo tempo sull'1-1 in casa della Roma. Un risultato che premia i liguri, andati in svantaggio e capaci di pareggiare con Piccoli, poi uscito per infortunio. A fare i complimenti ai suoi compagni di squadra è Claudio Terzi, difensore dello Spezia, che indica la via per resistere agli attacchi giallorossi: "Abbiamo il nostro modo di giocare a prescindere dal risultato, facciamo sempre quello che ci chiede il nostro allenatore perchè ci ha portato risultati. Nonostante lo svantaggio abbiamo continuato a giocare creando i presupposti per il pareggio. Adesso ci aspetta un secondo tempo più duro del primo", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.