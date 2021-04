Spezia, Terzi: "Persa una gara fondamentale oggi col Genoa, ma lotteremo fino alla fine"

vedi letture

Il difensore dello Spezia, Claudio Terzi, ha commentato così ai canali ufficiali dei bianconeri la sconfitta patita oggi pomeriggio nello scontro salvezza contro il Genoa: "Siamo consapevoli che ci giocheremo la salvezza fino all'ultima giornata. Oggi avevamo una partita fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo, non è andata bene. Nel primo tempo abbiamo commesso qualche errore, nella ripresa siamo stati anche sfortunati perché avevamo chiuso il Genoa nella sua metà campo. Gli episodi, come spesso succede, l'hanno decisa...".

Com'è stato passare in pochi giorni da marcare Lukaku a marcare attaccanti diversi?

"Ogni partita e ogni avversario sono diversi. È sempre tosta venire a giocare a Genova, ma noi ce la siamo giocata con le nostre armi. Non siamo riusciti a fare risultato, però sappiamo che continuando a lavorare come abbiamo fatto finora possiamo centrare il nostro traguardo. Dobbiamo mantenere il margine di vantaggio che abbiamo ancora in classifica su chi ci sta dietro".