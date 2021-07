Spezia, Thiago Motta in pole position per la panchina: primi contatti positivi

vedi letture

Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, la panchina dello Spezia è rimasta l’unica libera in Serie A. Come riportato da Sky Sport, al momento in pole per la panchina del club ligure ci sarebbe Thiago Motta, ex centrocampista che in Serie A ha già allenato il Genoa. L’italobrasiliano piace per la sua capacità di lavorare con i giovani.

Manca ancora l’ok definitivo per il suo arrivo, ma è un profilo che va tenuto in forte considerazione. I primi contatti tra le parti sono stati molto positivi. Le alternative sono sempre Rolando Maran, nella ultima stagione sulla panchina del Genoa prima dell'arrivo di Ballardini, ed Eugenio Corini. La decisione potrebbe arrivare già entro l’inizio della prossima settimana.