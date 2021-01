Spezia, Verde: "C'è amaro in bocca, cercheremo di fare più punti possibili nel ritorno"

Dopo la sconfitta contro la Roma, l'attaccante dello Spezia Daniele Verde ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La cosa più bella che ho visto allo Spezia è che è una famiglia. Quando vivi situazioni del genere le vivi con tanta gioia portare questo progetto della società".

Due gare con la Roma.

"La soddisfazione è che siamo andati in coppa ma resta l'amaro in bocca oggi. Riprendere una partita del genere era difficilissimo, ma con la forza del gruppo ci ha fatto pareggiare poi sono usciti fuori loro e siamo rimasti un po' fermi".

Il gol?

"La gioia del gol resta perchè è la cosa più importante però mi ha dato un bastone sulle gambe il 4-3. Cercheremo di continuare così sperando di fare più punti possibili".

Giocate sempre la palla.

"Ce la trasmette il mister questa caratteristica facendosi stare sempre uniti e rimanendo concentrati. Il mister non accetta che una squadra neopromossa deve lanciare palloni in avanti, lui vuole giocare tanto a calcio per affrontare sia le grandi squadra sia le concorrenti nostre per la salvezza".