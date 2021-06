Spinazzola è Star of the Match: "Vogliamo andare avanti il più possibile"

Leonardo Spinazzola è l'uomo partita di Turchia-Italia e parla in conferenza stampa dopo la partita. "Vedere Chiellini e Bonucci è importante, ho avuto il piacere con Giorgio di giocare un anno. So come interpreta le partite ed è bello per tutti. Come sto? Spero di stare bene, come tutti. Spero di fare un grande Europeo, spero di giocare queste partite sempre e andare avanti il più possibile. Dove possiamo andare? Eravamo già consapevoli della forza, abbiamo tranquillità, sappiamo quel che dobbiamo fare. Sarà il campo che parlerà, vogliamo fare un ottimo Europeo".