"Squadra smarrita. E Inzaghi che fa?". Benevento delusa, tutti nell'occhio del ciclone

vedi letture

Insieme a Parma e Crotone, il Benevento è la squadra di Serie A che ha conquistato meno punti nelle ultime dieci giornate di campionato: sei. La squadra di Filippo Inzaghi subito dopo il ko interno contro l'Udinese è stata raggiunta da un Cagliari che dieci turni fa - al momento del cambio in panchina Di Francesco/Semplici - aveva dieci punti in meno.

Adesso invece le due squadre hanno gli stessi punti in classifica e il trend s'è decisamente invertito. Subito dopo il ko di ieri Oreste Vigorito ha spiegato il motivo del silenzio stampa: "Non ce l'ho con la stampa, né con i giornalisti...", ha detto. Una spiegazione che non ha però convinto tutti. Questa, ad esempio, l'analisi sulla vicenda di 'Tuttobenevento.it': "Silenzio stampa, inutile e anacronistico, l'ennesima sconfitta casalinga con ancora quattro reti subite, stavolta contro un attacco (prima di questa gara) per niente stellare. Ma il Benevento riesce a rianimare chiunque. Due punti in cinque gare, tre delle quali giocate contro squadre alla nostra portata (si fa per dire eh!). Il Presidente, unico a parlare, ha dichiarato che ci sono ancora 15 punti in palio. Sì, certo, ma 6 sarebbero da strappare a Milan ed Atalanta, in casa loro. Non è utopico, è semplicemente illusorio. Ma il calcio è anche questo: c'è la speranza, avanti così, finché la matematica non ci condannerà. Obiettivamente siamo da retrocessione, senza girarci intorno. Questo Benevento, ovvero quello visto nel girone di ritorno, è da terz'ultimo posto, o anche meno. Punto. Ma, onestamente, fa male aver buttato alle ortiche una possibile salvezza. Sarebbe bastato davvero poco..."

Su 'Il Mattino' si punta invece il mirino sulla reazione della piazza dopo il ko. I tifosi prima del match si erano presentati in massa fuori lo stadio Vigorito per supportare la squadra. Non è però servito a nulla. "Inzaghi - si legge - è il principale bersaglio delle critiche, ma anche Foggia non viene risparmiato. Una squadra smarrita, senza mordente, incapace di produrre gioco e di reagire, che fa leva solo sui nervi".

Il Benevento nel prossimo turno di campionato affronterà il Milan a San Siro. Poi arriverà il momento del match decisivo: al Vigorito, in una gara valida per la 35esima giornata, arriverà il Cagliari.