Cagliari, ha conquistato più punti Semplici in 10 giornate che Di Francesco in 23: il confronto

Con la vittoria conquistata ieri alla Sardegna Arena contro la Roma, il Cagliari terzultimo in graduatoria ha agganciato il Torino (che però ha due gare in meno) e soprattutto il Benevento a quota 31 in classifica.

La crescita della squadra rossoblù con l'arrivo di Leonardo Semplici è sotto gli occhi di tutti e gli ultimi risultati, soprattutto grazie alle ultime tre vittorie consecutive, stanno premiando Pavoletti e compagni: da quando è arrivato Semplici, infatti, la squadra ha conquistato 16 punti in 10 partite. Più di quelli conquistati con Di Francesco (15), che però di gare a disposizione ne ha avute 23. Ecco il confronto.

Cagliari con Di Francesco alla guida

23 gare

15 punti conquistati

24 gol realizzati

41 gol subiti

Cagliati con Semplici alla guida

10 gare

16 punti conquistati

15 gol realizzati

15 gol subiti