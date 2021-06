Stadi riaperti e stop al divieto di mangiare all'interno nei ristoranti: cosa cambia da oggi

Importanti novità per il nostro paese da oggi, 1 giugno 2021, naturalmente in relazione alla lotta alla diffusione del Coronavirus. Da oggi infatti torna ad essere consentito mangiare al chiuso nei ristoranti, prende un caffè al bancone al bar ed arriva anche la riapertura (contingentata) degli stadi: da oggi sono in vigore le nuove regole nell’Italia in giallo (con già 3 regioni bianche, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna). I tavoli rimarranno separati, ma non c’è più il limite dei quattro commensali in zona bianca. La mascherina è obbligatorio utilizzarla per spostarsi all’interno del locale e la si può togliere solo se si rimane seduti al tavolo. I menù devono ancora essere plastificati, cosicché vengano disinfettati dopo l’uso, oppure devono essere consultabili online. Inoltre, i gestori devono adottare misure per evitare la creazione di assembramenti, al di fuori dei locali.

STADI - Da oggi sarà consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale. I posti a sedere dovranno essere preassegnati e dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.