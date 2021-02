Stankovic elogia i suoi: "Non hanno mai mollato". Rivedi il tecnico dopo il 2-2 col Milan

Il 2-2 raggiunto in extremis contro il Milan non può soddisfare appieno Dejan Stankovic, un vincente di natura. Ma il tecnico della Stella Rossa, ai microfoni di Sky si dice comunque contento della prestazione dei suoi ragazzi, soprattutto per la determinazione mostrata contro i rossoneri. In basso il video con tutte le sue parole.