Stasera Juventus-Inter: le ultime due semifinali decise ai rigori. E vinte dai bianconeri

Andrà in scena questa sera all'Allianz Stadium Juventus-Inter, gara valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Si ripartirà dal 2-1 a favore della squadra di Pirlo maturato nel match d'andata.

Sono 32 i precedenti tra Juventus e Inter in Coppa Italia: i bianconeri conducono per 15 vittorie a 10, completano sette pareggi. Nelle ultime due occasioni in cui Juventus e Inter si sono affrontate nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, la sfida è stata decisa con I calci di rigore: nel 2003/04 e nel 2015/16. In entrambi i casi, i bianconeri hanno ottenuto il pass per la finale.