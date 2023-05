Stasera Juventus-Milan, i convocati di Allegri: Vlahovic che non recupera, rientra Bonucci

Questi i convocati della Juventus per la delicatissima sfida di questa sera (ore 20.45) allo Stadium contro il Milan. Out gli infortunati De Sciglio, Fagioli, Pogba e Vlahovic che non recupera. Rientra Bonucci.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.