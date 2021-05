"Steven Zhang orgoglioso ed emozionato". Rivedi il ds dell'Inter Ausilio dopo lo scudetto

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato della gioia di Steven Zhang dopo la vittoria dello scudetto. Rivedi il video con le parole del dirigente nerazzurro: "Era molto emozionato, forse dalla Cina non aveva la consapevolezza dell'emozione di poter vivere e vincere uno scudetto all'Inter. Era orgoglioso e felice di quello che aveva fatto e gli ho detto che non è da tutti vincere da così giovane e in poco tempo. Anche in Europa altri ci hanno messo di più, nonostante investimenti importantissimi".