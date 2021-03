Strootman, no all'Olanda per blindare la salvezza. E il Genoa ragiona sul possibile riscatto

Il Genoa si gode Kevin Strootman. L'olandese, totalmente concentrato sulla salvezza del Grifone, ha detto no all'Olanda, in accordo con il suo c.t. Frank De Boer, che l’aveva preconvocato per le tre gare del gruppo G per le qualificazioni mondiali contro Turchia, Lettonia e Gibilterra. Una scelta accolta con grande soddisfazione dal Genoa, che intanto pensa anche al futuro dell'ex Roma. Strootman è arrivato in prestito a gennaio, ma è legato al Marsiglia da altri due anni di contratto. Un giocatore così decisivo però stuzzica la fantasia per la prossima stagione: ad oggi - scrive La Gazzetta dello Sport - il Genoa ha altre priorità, su tutte la salvezza, ma sta ragionando sulla possibilità di trattenere un giocatore così importante. Tutto ovviamente passa dall'alto ingaggio (attualmente diviso a metà co il Marsiglia), ma il giocatore ha voluto fortemente tornare in A. Solo il tempo dirà se questa sua voglia di Italia sia stata solo passeggera.