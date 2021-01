Sturaro e Juric, la chance di ritrovarsi dopo tanti anni. Per un connubio che pare perfetto

La carriera di Stefano Sturaro è stata un'altalena che non ha mai reso merito alle sue reali capacità e potenzialità. Quando la sfortuna ci vede benissimo, allora s'accanisce e per questo l'infermeria ha conosciuto a lungo il centrocampista di Sanremo che adesso sembra vicino a salutare il Genoa per andare all'Hellas Verona. In questa stagione è stato ai box fino a fine novembre e poi è tornato capitanando anche i suoi per un mese intero.

L'occasione Hellas Con Ivan Juric, Sturaro ha giocato solo 4 partite, ma tutte tra le giovanili. Quarti e semifinali della fase finale del Primavera, ottavi e quarti della Viareggio Cup. Comunque più che con Davide Ballardini, con cui il bilancio di Sturaro è ancora fermo a zero. Il Verona cerca un giocatore così, una mezzala brava in entrambe le fasi, un giocatore d'esperienza e valore assoluto che col tecnico croato possa valorizzarsi al meglio. Uno con fame di riscatto e rilancio. Sembra un connubio perfetto.