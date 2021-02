Sturaro: "Per Gasperini e Juric non esistono stanchezza e infortuni: vogliono la perfezione"

C'è un'affinità tra Gasperini e Juric? "Sì. Penso all'intensità, al lavoro, alla cura del dettaglio, anche al carattere. Sono questi gli aspetti principali che secondo me li accomunano. Per loro non esiste la stanchezza, non esiste l'infortunio. Bisogna sempre cercare la perfezione, anche se sanno che non esiste. La ricerca del massimo, per migliorarsi di continuo". Stefano Sturaro, nuovo giocatore dell'Hellas Verona, ha parlato così delle somiglianze tra il suo nuovo allenatore e il suo ex Gian Piero Gasperini.