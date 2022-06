Suggestione Lo Celso per la Fiorentina: il centrocampista è in uscita dal Tottenham

Ai tanti nomi accostati che in questa fase iniziale sono accostati alla Fiorentina se ne aggiunge un altro decisamente prestigioso: la Nazione riporta infatti anche di una possibile operazione per portare a Firenze Giovani Lo Celso, centrocampista classe '96 del Tottenham, che nell'ultima stagione si è distinto in prestito col Villarreal. Il nazionale argentino, accostato ai viola già a gennaio, è ad ora una suggestione, così come la possibile operazione legata a Samuel Umtiti, anche se dalla Spagna continuano a spingere per un suo trasferimento in viola.