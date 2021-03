Svezia, ritorno di Ibrahimovic. È fra i preconvocati per Georgia, Estonia e Kosovo

Il commissario tecnico della nazionale svedese, Janne Andersson, ha inserito nella lista dei preconvocati anche Zlatan Ibrahimovic. Così il centravanti ritorna a indossare la maglia gialloblù e lo farà contro Georgia, Kosovo ed Estonia, cioè le sfide di fine mese valevoli per le prossime qualificazioni mondiali a Qatar 2022. Il ritorno di Ibra poteva essere consumato qualche anno fa, quando aveva annunciato - per i Mondiali 2018 - di essere eleggibile per la Nazionale. Lì, però, Andersson decise di non considerare Ibrahimovic.