Tanti acquisti negli ultimi giorni per il Parma? Lucarelli: "Non è stata una nostra scelta"

Nella sua conferenza stampa di oggi, a margine delle presentazioni di Bani e Conti, il vice direttore sportivo del Parma, Alessandro Lucarelli, ha parlato anche del fatto che il club abbia acquistato molto negli ultimi giorni di mercato: "Purtroppo non è stata una scelta, prima mettevamo giocatori a disposizione e meglio era. Però come succede in Italia con il mercato aperto un mese si fanno gli affari l'ultimo giorno, non è stata una scelta voluta".