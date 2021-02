Tanto City a Budapest, Gladbach quasi inesistente: inglesi avanti all'intervallo con Bernardo Silva

Manchester City a riposo in vantaggio sul Borussia Monchengladbach. 1-0 al 45', decide una rete di Bernardo Silva. Risultato fin qui che rispecchia quanto visto in campo, con gli uomini di Guardiola a fare la partita sin dall'inizio e la statistica che dice 61% di possesso palla ma soprattutto zero tiri in assoluto da parte dei tedeschi rende l'idea.

Ritmi abbastanza compassati, con Rodri a dirigere il gioco dei citizens supportato da Gundogan e quattro giocatori offensivi chiamati a finalizzare la manovra. Polveri bagnate fin qui per Gabriel Jesus, così come Sterling, troppo impreciso anche se al 27' quasi si procura un rigore per un intervento al limite di Bensebaini. La partita si sblocca al 29' con Bernardo Silva che dall'alto dei suoi 173 centimetri raccoglie perfettamente di testa un bel traversone dalla sinistra di Joao Cancelo e supera Sommer. Nella circostanza molto male Nico Elvedi che perde il portoghese. Primo gol in questa Champions per l'ex Monaco, 35° complessivo da quando è al City. Gladbach fin qui non pervenuto: Pléa e Stindl non hanno rifornimenti e Rose dovrà cambiare qualcosa se vuole tornare in gioco.