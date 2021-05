Tanto Napoli, poco Spezia al "Picco": al 45' partenopei avanti 3-0 con un super Osimhen

vedi letture

Squadre al riposo al "Picco" con il Napoli in vantaggio per 3-0 sul campo dello Spezia. Il primo squillo degli ospiti arriva dopo appena undici minuti con errore in uscita di Vignali che serve Osimhen. L’attaccante dei partenopei entra in area e fa partire una conclusione a giro che lambisce il palo alla sinistra di Provedel e termina sul fondo. All’undicesimo la squadra di Gennaro Gattuso sblocca il punteggio: Politano premia la sovrapposizione di Di Lorenzo che mette la freccia su Marchizza e serve a rimorchio Zielinski. Il polacco fa partire una conclusione che non lascia scampo a Provedel. Dieci giri di lancette più tardi e il Napoli trova il raddoppio con un passaggio filtrante di Zielinski che questa volta si trasforma in assistman: il pallone arriva a Osimhen che brucia in velocità i due centrali di casa e supera Provedel da posizione ravvicinata.

Osimhen show - Il Napoli continua ad attaccare specie usando le corsie laterali. Al 33’ è Hysaj che sterza sul destro e prova una conclusione a giro che termina di poco sul fondo. La squadra di Vincenzo Italiano subisce il colpo e non riesce a creare pericoli alla porta difesa da Meret mentre gli uomini di Gennaro Gattuso controllano il risultato e sfiorano il tris con una bella discesa sulla sinistra di Hysaj ma la sua conclusione a giro con il destro si spegne di poco sul fondo non lontano dalla porta diversa da Provedel. Poco prima del riposo Insigne batte una punizione all'interno dell'area per Osimhen che è scattato sul filo del fuorigioco: stop del nigeriano e conclusione che termina alle spalle di Provedel per il 3-0. Breve check del VAR e poi Irrati conferma la rete.

SEGUI IL LIVE TMW DEL MATCH!