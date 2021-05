Tapiro d'Oro a Ibra per i tanti infortuni: "Icardi al Milan? Sono favorevole ma decide il club"

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto quest'oggi il terzo Tapiro d’Oro stagionale, il settimo in assoluto, dopo che l’ennesimo infortunio lo costringerà a dire anticipatamente addio agli Europei. "Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare», commenta a Valerio Staffelli. Infortuni a catena che avrebbero spinto la dirigenza del Milan – secondo alcune voci – a interessarsi all’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi: "Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società", ammette Ibra.

Prima di salutare l’inviato del Tg satirico, Zlatan si lascia anche andare a un commento ironico su un possibile ritorno al Festival di Sanremo: "Non si sa

mai. Sono molto ricercato…".