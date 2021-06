Tardelli: "Locatelli mollato dal Milan? Io da ragazzino fui regalato al Pisa"

Ai microfoni di SportWeek, Marco Tardelli, ha così commentato la decisione del Milan di scaricare Locatelli tre anni fa: "Ci sono club che devono vincere a tutti i costi. Ci sono momenti in cui hai bisogno del giocatore pronto, come il Milan con Ibra e ci sono momenti in cui servirebbe avere più coraggio. Locatelli voleva giocare e al Milan non aveva spazio. A volte si commettono degli errori. Ma ora, soprattutto a causa della crisi economica, le nostre società stanno puntando di più sui giovani. E poi certe cose sono sempre successe: io ad inizio carriera fui regalato al Pisa perché nessuno mi voleva".