Tegola Pedro in casa Roma: lesione al flessore, lo spagnolo starà fuori almeno 10 giorni

Tegola in casa Roma in vista della sfida di domani delle 18.30 contro l'Atalanta. Secondo quanto raccolto infatti lo spagnolo Pedro si è procurato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra e per questo motivo dovrà restare ai box per almeno 10 giorni. Oltre alla gara con l'Atalanta, quindi, l'ex Chelsea salterà anche la sfida di domenica contro il Cagliari mentre è da valutare la sua presenza per l'andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United.