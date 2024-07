Ufficiale Telenovela finita: Zirkzee lascia il Bologna e firma col Manchester United, i dettagli

La telenovela è finita: Joshua Zirkzee lascia il Bologna ed è ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester United. L'attaccante olandese, rivelazione dell'ultima Serie A e a lungo seguito e trattato dal Milan, si accasa ai Red Devils e firma un contratto quinquennale, con scadenza fissata a giugno 2029. Di seguito il comunicato ufficiale:

Il Manchester United è lieto di confermare che Joshua Zirkzee si è unito al club. L'attaccante olandese ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Zirkzee, Under 23 dell'anno in Serie A 2023/24, è stato il capocannoniere del Bologna FC la scorsa stagione, aiutando la sua squadra a qualificarsi per la UEFA Champions League. Il 23enne nazionale olandese ha vinto in precedenza sei trofei durante la sua permanenza al Bayern Monaco".

I dettagli dell'operazione

Gli inglesi hanno trovato l'accordo col Bologna sulla base di una valutazione superiore alla clausola da 40 milioni di euro. Le due società hanno concordato un trasferimento da 45 milioni di euro, con lo United che però avrà la possibilità di pagare il cartellino in maniera dilazionata in tre anni. il 40% di 37 milioni finiranno nelle casse del Bayern Monaco, circa 15 milioni di euro. I rossoblù riceveranno invece 30 milioni per l'olandese, calciatore comprato a otto solamente due anni fa.

Classe 2001, Zirkzee nell'ultima stagione con la maglia del Bologna ha collezionato trentacinque presenze e ha realizzato undici gol con all'attivo anche cinque assist vincenti. Successivamente, ha preso parte alla spedizione olandese per Euro 2024 giocando solo una manciata di secondi contro Turchia e Inghilterra.