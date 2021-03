Teme Duncan e Nainggolan? Italiano: "Qualità tecnica, esperienza, del Cagliari temo tutto"

Quanto ha lavorato sull'aspetto psicologico? Teme la fisicità di Duncan e Nainggolan? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia che alla vigilia della gara contro il Cagliari - partita valida per la 28esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Il Cagliari è forte dappertutto: ha qualità, fisicità, esperienza, ha gente giovane che può dare freschezza, di valore assoluto in ogni reparto. I ragazzi sanno, conoscono i punti di forza e come metterli in difficoltà. Dal punto di vista mentale sappiamo che è importante, e che dopo questa mancheranno altre dieci partite con trenta punti a disposizione. E' una gara da provare a vincere ma non finisce qua, ci sono ancora tante battaglie: iniziamo da questa di domani e vediamo di cosa siamo capaci".

