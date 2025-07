Theo Hernandez all'Al Hilal, ci siamo. Operazione chiusa, al Milan 25 milioni

Il Milan in questi minuti ha definito un'altra importante cessione. Si tratta di Theo Hernandez, con l'oramai ex capitano che lascia la maglia rossonera per firmare con l'Al Hilal di Simone Inzaghi.

Un'operazione aperta da settimane, col francese che dopo un'iniziale chiusura alla possibilità araba ha rivisto le proprie posizioni e dato il via libera. La trattativa fra i due club, riporta Sky Sport, è praticamente chiusa con il Milan che per il suo cartellino incasserà 25 milioni di euro. Il francese, ricordiamo, era stato escluso dalla lista dei convocati del Milan per l'inizio del ritiro dei giorni scorsi, segnale inequivocabile di una cessione imminente. Si chiude così la lunga militanza dell'ex Real Madrid con la maglia del Milan, club con cui ha messo insieme un totale di 262 partite con all'attivo 34 gol e 45 assist.

Con la definizione della cessione dell'ex capitano, prosegue dunque la rivoluzione rossonera guidata da Massimiliano Allegri e Igli Tare, con l'addio di Theo che fa seguito a quello di Tijjani Reijnders, ceduto a inizio giugno al Manchester City. In entrata, in attesa dell'ufficialità di Luka Modric, è invece arrivato dal Torino Samuele Ricci. I primi due colpi di una lunga serie che comprenderà, oltre al sostituto di Theo a sinistra, anche un nuovo centravanti.