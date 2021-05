Théo-Kessie, uno-due da knock out: Torino-Milan 0-2 all'intervallo

Un ottimo Milan va all'intervallo in doppio vantaggio sul Torino: 0-2 il parziale, un risultato che fin qui rispecchia a pieno l'andamento della gara.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Davide Nicola opta per un turnover massiccio, cambiando in tutti i reparti: Mandragora è l'unico superstite a centrocampo, cambia completamente l'attacco con Zaza e Bonazzoli preferiti a Belotti e Sanabria. Pioli sceglie Rebic come sostituto di Ibrahimovic, conferma Brahim Diaz sulla trequarti con Calhanoglu spostato a sinistra. A destra con lo squalificato Saelemaekers, spazio a Castillejo.

THEO-KESSIE, UNO-DUE DA KO - Milan che controlla da subito la partita, tiene il pallino del gioco e la sblocca dopo 19' con una prodezza di Théo Hernandez: gran sinistro dalla distanza che si infila all'angolo più lontano. È il suo sesto gol in campionato ed eguaglia lo score del passato campionato. C'è la possibilità di raddoppiare quasi subito con Castillejo, che però manda clamorosamente sul palo da due passi, raccogliendo una respinta di Sirigu su Kessie. Lo spagnolo si fa subito perdonare, procurandosi un calcio di rigore: Lyanco lo stende, dal dischetto si presenta Kessie che mostra maggior sangue freddo rispetto a domenica sera e spiazza Sirigu. Per questione di centimetri non arriva il tris con Calabria che finalizza dopo essere pescato in profondità da Rebic: il fuorigioco annulla tutto. In tutto questo anche il Torino ha un'occasione, ma per gentile concessione di Calhanoglu che per scaricare la sfera serve Zaza in area, ma dallo sviluppo dell'azione Bremer si fa parare il tiro da Donnarumma.