Thiago Motta: "Vlahovic l'ho visto bene, starà a lui. Douglas Luiz? Pretenderemo tanto da lui"

Un compito in particolare che Thiago Motta dovrà assolvere alla Juventus sarà riuscire a valorizzare pienamente Dusan Vlahovic al centro dell'attacco bianconero. Per contrastare il regno aperto dall'Inter di Simone Inzaghi, il neo tecnico italo-brasiliano ha raccontato delle prime sensazioni avute guardando lavorare il centravanti serbo prelevato più di due anni fa dalla Fiorentina per oltre 83 milioni di euro:

"Dusan l'ho visto bene, si sta allenando bene e gli chiedo tutto. Un attaccante del suo livello - ha raccontato Motta nell'intervista a Sky Sport - deve essere capace sia in fase offensiva che difensiva e deve dare una mano importante alla squadra. Lo aiuteremo tantissimo, starà a lui impegnarsi al massimo. Tutti i giorni è molto concentrato su quello che gli chiediamo, sul lavoro. Deve mettersi in condizione di poter aiutare i suoi compagni sia sotto l'aspetto realizzativo che per tutto il resto. Abbiamo bisogno del nostro attaccante sulla pressione, sull'attacco della profondità. Sta cercando di migliorare quotidianamente".

Ma una zona nevralgica del campo per Thiago Motta sarà il centrocampo, che si ergerà sul nuovo innesto Douglas Luiz: "È arrivato un po' dopo rispetto agli altri. È un calciatore con grande qualità tecnica. Dipenderà da lui, noi lo sosterremo e lo aiuteremo, ma pretenderemo tanto da un elemento come lui perché ha dimostrato tanto nel campionato inglese. Ha tutto in mano per fare una grande stagione", la chiosa dell'allenatore della Juventus.