Thiago Silva: "Macché rivincita, sono triste che il PSG non sia arrivato in finale"

vedi letture

“È stata una partita molto difficile, abbiamo sofferto ma abbiamo controllato il gioco nel secondo tempo”. Raggiunto da RMC Sport, Thiago Silva commenta la semifinale di Champions League vinta dal suo Chelsea: “Siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo detti. Complimenti a tutti per questa grande prestazione, Tuchel ci ha portato tante cose. I giocatori hanno capito quanto sia importante mantenere la calma, ma anche giocare bene e divertirsi. Parliamo di una squadra molto giovane, che fa errori: oggi abbiamo sbagliato tanti gol, ma sono felice di quanto fatto dalla squadra. Ora bisogna riposarsi”.

Rivincita sul PSG?

“Purtroppo non sono riusciti ad arrivare in finale, sono triste per questo. Qui l’arrivo di Tuchel ha cambiato tante cose: non è una rivincita contro il PSG. Hanno preso una decisione (quella di non rinnovare, ndr) che è stata triste per me, ma ora la cosa più importante è fare bene al Chelsea”.