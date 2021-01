Tiago Pinto si presenta e fissa il primo obiettivo della Roma: "Vogliamo blindare Pellegrini"

"Stiamo lavorando quotidianamente e in team per trovare le soluzioni migliori per la Roma. Questo è un progetto a medio e a lungo termine ma con la proprietà stiamo lavorando tutti i giorni per rendere la squadra competitiva". Parole e pensieri di Tiago Pinto, nuovo direttore generale della Roma presentato quest'oggi a Trigoria. "Su Pellegrini - prosegue - voglio essere chiaro e trasparente, lui incarna il nostro progetto. E' un giocatore giovane e di talento, legato alla Roma. Presto faremo tutto il possibile per realizzare questo rinnovo". Pellegrini ha attualmente con la Roma un contratto in scadenza nel giugno 2022.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Tiago Pinto