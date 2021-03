Tinti attacca: "Il Decreto Crescita ha portato campioni stagionati e penalizza gli italiani"

Tullio Tinti, storico procuratore che ha portato in A tanti campioni da Andrea Pirlo ai fratelli Inzaghi passando da Toni e Pazzini, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei problemi del calcio italiano: "Il Decreto Crescita ha determinato un'invasione di giocatori stranieri. È vero che ha portato in Italia qualche campione stagionato, ma ha portato anche tanti signor nessuno. Tre anni fa, l'Italia U19 ha perso la finale dell'Europeo contro il Portogallo, i vincitori hanno spiccato il volo un po' ovunque, i nostri calciatori sono finiti nelle serie minori. Come è successo a Gabbia per esempio, che in quell'estate finì in C alla Lucchese. È importante che i nostri talenti si confrontino con la Serie A: l'esempio di Scamacca è lampante. Quante maglie ha cambiato prima di potersi imporre, gli abbiamo fatto perdere troppo tempo".