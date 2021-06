tmw 10 slot diversi per le 10 gare di Serie A, ecco chi ha votato no. Preziosi: "Ci rivedremo"

Sono Roma, Spezia, Sassuolo, Bologna, Genoa e Sampdoria le dieci squadre che oggi, in Assemblea di Lega Serie A, hanno votato no ai dieci slot diversi per le 10 gare di Serie A a partire dalla prossima stagione. La mozione era inizialmente passata, ma poi è stata revocata. Con la promessa di tornare sul tema nella prossima Assemblea, la prossima settimana. "Ci rivedremo la prossima settimana per cercare soluzioni migliori", ha detto all'uscita il presidente del Genoa Enrico Preziosi.