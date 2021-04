tmw All'Europeo tanta Italia di Petrachi: "Immobile, Belotti, Spina, Mancini, Sirigu: che orgoglio"

Gianluca Petrachi ha scelto Tuttomercatoweb.com per raccontarsi a trecentosessanta gradi. Passato, presente e futuro, l'ex dirigente di Torino e Roma ha raccontato anche i retroscena su Immobile e Belotti portati in granata e di fatto su quella che sarà un'Italia, agli Europei, dove tanti giocatori sono arrivati nei grandi palcoscenici anche grazie a lui. "Immobile arrivò dal Genoa dopo aver segnato poco. Ci abbiamo creduto insieme a Ventura e poi è andato al Dortmund. Gli sconsigliati di andare all'estero, lui è uno per carattere e caratteristiche da Italia. Però è un campione, lui come Belotti che arrivò dopo che giocava e non giocava nel Palermo. Sono due ragazzi che hanno la sana e giusta cattiveria di cui parlo sempre: sono umili e questo li rende grandi. Poi sono uniti, amici, ed è bello che ci sia questa sana rivalità anche in azzurro dove ci sarà anche Sirigu che arrivò a zero”.

“Uno di quelli che andranno con tutta probabilità all'Europeo è Leonardo Spinazzola. E' un orgoglio che ci siano tanti ragazzi nel giro azzurro la prossima estate, compreso Gianluca Mancini. Tornando a Leonardo: vero che a bilancio risulta a tanto ma c'è stata plusvalenza con la Juventus. Il differenziale, nell'affare che ha portato da loro Luca Pellegrini, è di 7 milioni. Ecco, per 7 milioni ho portato Spinazzola alla Roma.