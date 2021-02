tmw Andrade: "La Juve sarà sempre la mia famiglia. Chiellini il più intelligente mai conosciuto"

vedi letture

Appena cinque presenze all'attivo a causa di un gravissimo infortunio al ginocchio sinistro che ha compromesso l'investimento da 10 milioni di euro nel luglio del 2007 e anche la sua carriera, ma per Jorge Andrade la Juventus non sarà mai una squadra come le altre. Intervistato in esclusiva da TMW nel giorno della sfida di Champions tra le sue due ex squadre, il difensore portoghese ha ricordato così i due anni vissuti in bianconero: "La Juventus è stata, è e sarà sempre una famiglia per me. Io e i miei compagni a quell'epoca eravamo insieme ogni giorno, molto legati dentro e fuori dal campo. Non mi hanno lasciato solo quando mi sono dovuto fermare e operare, passando un periodo veramente difficile, e io non potrò mai dimenticare quell'affetto incondizionato che ho ricevuto".

Nella Juve di oggi "resistono" ancora due suoi ex compagni tra il 2007 e il 2009.

"Buffon e Chiellini, sì. Che dire di Gigi? Nonostante la sua età, è ancora bravissimo a gestirsi e, quando scende in campo, i risultati parlano ogni volta per lui. Sembra facile da fuori, specialmente per un portiere, ma vi assicuro che non lo è. Chiellini invece è la persona più intelligente che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio. Ha avuto un brutto infortunio in questi mesi, ma sta tornando a comandare la difesa bianconera con grande esperienza e personalità. Giorgio è un leader e un amico vero".