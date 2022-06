tmw Asllani all'Inter sullo stile di Tonali? L'Empoli vuole almeno l'obbligo di riscatto

Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 dell'Empoli, è il più caldo obiettivo dell'Inter per la mediana, è l'alternativa giovane a Brozovic. Secondo quanto raccolto da TMW, la società nerazzurra sta trattando con quella toscana forte della volontà del calciatore, promessosi già da tempo al progetto tecnico di Simone Inzaghi, ma ancora serve raggiungere un punto d'incontro tra i club sulla formula con cui può svilupparsi l'affare.

Al momento, a quanto risulta, le trattative sono a base prestito: da parte dell'Inter le prime richieste sono l'inserimento di un semplice diritto di riscatto o tutt'al più di impostare una durata biennale al termine della quale inserire un riscatto obbligato. Da parte dell'Empoli, che ha pure il timore di perdere in futuro il calciatore a cifre inferiori di quelle su cui potrebbe accordarsi oggi (per avere un'idea, ricordarsi come andò il riscatto di Tonali dal Brescia da parte del Milan), la volontà invece è di non prescindere da un trasferimento a titolo definitivo già in questa stagione, quindi anche con un obbligo di riscatto semplice.