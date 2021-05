tmw Atalanta-Juventus, cori e fumogeni dei tifosi fuori dal Mapei Stadium

Cori e fumogeni, scene normali per una partita di calcio, ma alle quali non eravamo più abituati. Sono quelle che si vedono in questi minuti all’esterno del Mapei Stadium. I sostenitori di Atalanta e Juventus, in campo questa sera per la finale di Coppa Italia (qui le formazioni ufficiali del match), sono stati a loro volta protagonisti nell’entrare nell’impianto emiliano.