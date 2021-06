tmw Berardi al Milan? Carnevali: "Mai parlato. Abbiamo solo richieste dall'estero"

vedi letture

Domenico Berardi può essere un idea per il Milan? Al momento nessun contatto fra il Sassuolo e il club rossonero, come spiega l'amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali: “Con il Milan non abbiamo mai parlato. Ad oggi, anche per la situazione economica, le uniche richieste sono dall’estero”.

LEGGI QUI LE PAROLE DI CARNEVALI