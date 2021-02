tmw Bettarini: "Prandelli resta un ottimo tecnico. Castrovilli però deve giocare sempre"

Nel corso della chiacchierata a Tuttomercatoweb.com Stefano Bettartini ha parlato anche della Fiorentina (è un ex viola) e di Prandelli, da lui avuto al Venezia. "Ho un ottimo ricordo, vincemmo il campionato in B con lui. E' un tecnico che per lasciare il segno dovrebbe partire da inizio stagione ma resta molto capace. Credo che comunque Castrovilli debba sempre giocare titolare (nella scorsa gara è entrato nella ripresa, ndr) anche se lui lo ha sott'occhio sempre. Con lo Spezia la squadra nel primo tempo pareva compassata poi nella ripresa è cambiata. Per la salvezza non ci saranno problemi. Sarà più dura forse per il Cagliari e mi dispiace per il mio compagno nella Lucchese Eusebio Di Francesco. E' stato anche sfortunato in alcune partite, non meritava di perdere certe gare. Però contano i risultati: si era parlato di progetto a lungo termine con lui e invece poi è stato esonerato".

