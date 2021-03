tmw Bologna, il portiere Breza può andare in MLS: forte l'interesse di Montreal

Da Bologna a Montreal, l'asse di Joey Saputo e Walter Sabatini. L'interesse è forte tanto che la trattativa, messa in piedi insieme all'agente Angelo Fumarola, è in fase avanzata: Sebastian Breza da Ottawa, passaporto norvegese, gioca in Italia da una vita. Una carriera fatta di gavetta: Monpoli, giovanili del Palermo, Potenza, poi dal gennaio del 2020 il Bologna e ora il salto in MLS. La trattativa, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è in piedi e l'interesse da parte del club del Club de Foot Montréal (ha cambiato nome da Impact, ndr) è forte. Breza, ora in Nord America proprio col Canada olimpico, sarebbe il primo nome per il club allenato ora da Wilfried Nancy.