tmw Bologna, se Mihajlovic andrà alla Lazio è Gotti il primo nome per la sua sostituzione

In caso di addio di Sinisa Mihajlovic, primo nome per la panchina della Lazio, il primo candidato per il Bologna sarebbe Luca Gotti, che lascerà invece l'Udinese. Il tecnico è molto stimato da quando lavorava proprio in rossoblù con Roberto Donadoni, e piace sia a Bigon che a Sabatini.