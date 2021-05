tmw Borussia Dortmund, valutazioni per il dopo Haaland. Nel novero c'è anche Azmoun

Il Borussia Dortmund non vuole cedere Erling Haaland nella prossima estate, anche se gli interessamenti delle big - anche con un consistente assegno da oltre 100 milioni di euro - potrebbero cambiare il destino del norvegese. Così, per non rimanere impreparati, i gialloneri stanno valutando anche le alternative. Una di questa è Serdar Azmoun, centravanti dello Zenit San Pietroburgo che è stato a un passo, nella scorsa estate, dal vestire la maglia del Bayer Leverkusen qualora fosse andato via l'argentino Alario.

VALUTAZIONE INTORNO AI 25 - L'iraniano Azmoun sta facendo benissimo nella sua parentesi in Russia, tanto da attirare le attenzioni di tutti i club di fascia medio alta. Lo Zenit chiede 25 milioni che, probabilmente, potrebbero essere limati verso il basso, ma non meno di 20. Roma e Atalanta ne stanno valutando la situazione.