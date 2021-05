tmw Branca: "Tornare all'Inter? Non sarebbe giusto. Quando vinci tanto servono altri stimoli"

L'ex direttore sportivo dell'Inter di Massimo Moratti, Marco Branca, nella sua intervista ha parlato anche di un ipotetico ritorno in nerazzurro, escluso in maniera abbastanza netta. "Un ritorno all'Inter? Non sarebbe giusto. Quando finiscono grandi cicli, quando uno consuma grandissime energie e ha avuto stimoli pazzeschi... Ha bisogno di altro per ricostruire. In dieci anni ho vinto quindici titoli, credo sia giusto andare".