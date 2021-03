tmw Bruno Alves giocherà un altro anno. Ma niente rinnovo con il Parma

Bruno Alves e il Parma, addio a fine stagione. Non c’è l’accordo per rinnovare il contratto. Dall’altra parte però nessuna volontà di smettere di giocare. L’esperto calciatore vuole giocare un altro anno, chi gli sta intorno si sta già muovendo per trovargli la collocazione più congeniale. Addio al Parma, ma tanta voglia di continuare. Per appendere le scarpette al chiodo c’è ancora tempo...